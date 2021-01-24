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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بني سويف»: «الري» تطلق مبادرة للإبلاغ عن إلقاء القمامة بالترع

الأحد 24/يناير/2021 - 02:18 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري وتقديم أوجه الدعم الممكنة لفرق الرصد المعنية، وذلك للمتابعة والمراقبة الدائمة لرصد أية مخالفات خاصة بإلقاء أية مخلفات أو قمامة على المجاري المائية وتحرير المحاضر اللازمة والفورية للمخالفين وفق القانون.

لافتًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود التوعوية للحفاظ على سلامة المجاري المائية من الترع والمصارف والتوعية بأضرار إلقاء المخلفات والقمامة سواء داخل المجارى المائية أو على جوانبها

وكلف المحافظ بنشر رقم الخط الساخن "الذي أتاحته وزارة الري"، وذلك على صفحة المحافظة الرسمية والبوابة الإليكترونية وصفحات الوحدات المحلية، حيث قد أطلقت وزارة الري مبادرة تحت شعار"حافظ على ترعتك"،لمنع إلقاء المخلفات في الترع، وأتاحت خدمة الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية عبر تطبيق الواتس آب على رقم (01068800587)،والذي يمكن للمواطن من خلاله إرسال صورة لحالة إلقاء القمامة بالترعة مع ذكر اسم القرية أو المنطقة الموجودة بها

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