برلماني لوزير الري: يجب الاستفاة من المياه المهدرة في زراعة الأرز

انتهى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، من إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل أن يبدأ الأعضاء في التعقيب عليه.وأكد النائب حامد جهجه، ضرورة التعامل مع ملف مخالفات الأرز برفع الغرامات، مضيفا أن هناك مياه يتم إهدارها في المصارف لابد من الاستفادة بها في زراعة الأرز.وطالب النائب بالنظر إلى دائرة مركز المحلة الكبرى في ملف تبطين الترع وتكسيتها داخل الكتل السكنية للمحافظة على أرواح المواطنيين والصحة العامة، أيضا بالعمل على تقنين أوضاع واضعي اليد للمحافظة على السلم الاجتماعي داخل المجتمع المصري.