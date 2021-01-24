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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الري يطالب البرلمان بدعم وزارته في مواجهة التحديات

الأحد 24/يناير/2021 - 02:15 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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طالب وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.

وقال عبد العاطي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي على نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.

ونوه وزير الموارد المائية والري إلى إن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد للأنفاق بأكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف كما تم في مجال التدريب تدريب أكثر من 150 ألف متدرب ومدرب، كما يتم التنسيق مع الأزهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياه.

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