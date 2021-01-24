نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ممشى أهل مصر بكورنيش النيل
الأحد 24/يناير/2021 - 02:14 م
مصطفى عبداللهطباعة
قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور السيد رئيس حى الساحل بالمرور بنطاق الحى.
وتفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بكورنيش النيل لتطوير ممشى أهل مصر وشدد على رئيس الحى بمتابعة أعمال التطوير وإزالة أي معوقات لاستكمال مراحل تطوير ممشى أهل مصر.
كما تفقد الدكتورحسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الساحل أعمال صيانة بلوعات الأمطار بشارع سعد سليم بحى الساحل بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي وجارى المتابعة.
جاءت الجولات تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتواجد بالشوارع لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ومراجعتها وفقا لأجندة محافظة القاهرة.
وتفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بكورنيش النيل لتطوير ممشى أهل مصر وشدد على رئيس الحى بمتابعة أعمال التطوير وإزالة أي معوقات لاستكمال مراحل تطوير ممشى أهل مصر.
كما تفقد الدكتورحسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الساحل أعمال صيانة بلوعات الأمطار بشارع سعد سليم بحى الساحل بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي وجارى المتابعة.
جاءت الجولات تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتواجد بالشوارع لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ومراجعتها وفقا لأجندة محافظة القاهرة.