سلطنة عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية حتى فبراير المقبل

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تمديد إغلاق المنافذ البرية للبلاد، في إطار جهود السلطنة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بعد ظهور سلالة جديدة متحورة للفيروس المستجد.وقررت اللجنة العليا بسلطنة عمان المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت سلطنة عمان، إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وذلك بعد إطلاع اللجنة العليا على تقرير من الفريق الفني المختص حول انتشار ‎السلالة الجديدة سريعة العدوى من الفيروس وحمايةً لأفراد المجتمع.