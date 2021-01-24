تشييع جثمان رئيس مصر للطيران للصيانة بعد قليل بالبدرشين

تشهد ساحة مستشفى مصر للطيران، بعد قليل، تشييع جثمان المهندس أبوطالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، ليواري الثرى في مثواه الأخير بمقابر العائلة بالبدرشين.وتوفى المهندس أبو طالب توفيق، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000 وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.وتقدم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي لأسرة المهندس أبو طالب توفيق، أحد أبناء قطاع الطيران المدنى المخلصين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.ومن المنتظر أن يحضر تشييع الجنازة من ساحة مستشفى مصر للطيران، بعد عصر اليوم، قيادات وزارة الطيران المدني وقيادات الشركات التابعة لها، ليواري الثرى بمثواه الأخير بمحافظة الشرقية.