الأنبا توما يسيم الشماس مينا رفعت

ترأس الأنبا توما حليم، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية، صلاة القداس الإلهي بمناسبة السيامة الإنجيلية للشماس مينا رفعت، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج، صباح اليوم الأحد.و قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك قد شارك أيضا في القداس.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بحضور الأب أنطون عياد، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، ولفيف من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والشمامسة.