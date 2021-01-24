وزير الري: نفذنا مشروعات بـ10 مليارات جنيه لمواجهة أخطار السيول

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتى الآن.وأوضح وزير الري، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسئولا وقياديا على مستوى الدولة، بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسئولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها، مبينا أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاث أيام، مثلما حدث في نوة التنين العام الماضي.وأوضح عبدالعاطي أن الوزارة قامت كذلك بتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية، و590 خزانا أرضيا، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشآت، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة، والتي يصل طولها إلى 7 آلاف كيلومتر، وتم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.