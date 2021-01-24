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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسي والمصريين بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:09 م
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي
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هنأ المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وجموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورجال الشرطة البواسل وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلا:"إن هذا اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة خالدة واجهوا بها جنود المحتل بعد رفضهم بكل إباء وشمم الاستسلام لعدو يفوقهم عددا وعتادا، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء، ولتبقى سيرتهم العطرة شاهدًا على عظمة هذا الشعب وبطولة رجاله وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه.

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