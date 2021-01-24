التشيك ترجئ تلقيح المواطنين الأقل من 80 عامًا ضد كورونا

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ‏اليوم الأحد، إنه تم تأجيل تسجيل بيانات المواطنين الأقل من 80 عامًا أو أصحاب الأمراض المزمنة في قائمة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى يتوفر مزيد من اللقاحات في البلاد.وأوضح مركز الإحصاءات التشيكي، حسبما ذكر راديو (براغ) الدولي، أن هناك نحو 440 ألف شخص تخطت أعمارهم 80 عامًا في البلاد، وبدأت حملة تسجيل بياناتهم في 15 من يناير الجاري، وتم إعطاء اللقاح بالفعل لـ183 ألف شخص، فيما ما زال ينتظر نحو 100 ألف آخرين تحديد موعد لإعطائهم اللقاح حسب توفره في البلاد.يذكر أنه كان من المقرر أن يتم تلقيح المواطنين ما دون الـ80 عامًا في بداية فبراير المقبل.