وزير الري: أنتجنا 54 فيلمًا وثائقيًا بـ3 لغات للتوعية بملف المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد بعقد أكثر من 500 ندوة للتوعية والتثقيف، كما تم تدريب أكثر من 150 ألف متدرب، مع التنسيق مع الأزهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية في هذا المجال، مثل وزارة الثقافة، بهدف التوعية بملف المياه، فضلا عن إنتاج أفلام للتوعية، بينها 54 فيلما وثائقيا بـ3 لغات لبعض الدول الإفريقية.وأضاف عبدالعاطي أن وزارة الري نفذت 40 برنامجا تدريبيا متخصصا لبعض الدول الإفريقية والآسيوية في مجال الندرة المائية والمهارات الإدارية والحاسب الآلي، وغيرها من الأمور الفنية المتخصصة في مجال المياه بمختلف أنواعها، أيضا 1000 برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالوزارة.