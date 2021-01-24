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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى

الأحد 24/يناير/2021 - 02:23 م
الممثل المسرحي لورانس
الممثل المسرحي لورانس روديك
إيمان عادل
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يستضيف مركز دوار الثقافي ورشة مع الممثل المسرحي لورانس روديك، الورشة تنعقد باللغتين الإنجليزية والعربية الإثنين والخميس، بداية من 28 يناير 2021، من الساعة 7 حتى 10 مساءً، بمقر مركز دوار 16 شارع عدلي، الدور الثالث، وسط البلد، القاهرة.

تتناول الورشة محاضرات تشمل تعلم التفكير مع الجسد من خلال زيادة الوعي عن طريق الحركة لما تشعر به من داخلك وكيفية التحكم وتغيير هذا، واهتمامك بأفكارك وعواطفك وأحاسيسك الجسدية، والعمل مع المشاعر "الحية"، وتمثيل المواقف الدرامية العاطفية القوية التي تشجع على التعبير الفوري، ومواصلة العمل مع الجسد وتعلم كيفية تطبيق هذا للعمل على سيناريوهات درامية.

ظهر لورانس روديك في أولى مسرحياته عندما كان في الثامنة من عمره، في سن السادسة عشرة لعب دورًا في فيلم دراما بي بي سي. في مدرسة التمثيل، رفض تقنيات التمثيل التقليدية مفضلًا تطوير نفسه كممثل فقط من خلال جسده العاطفي. بعد ٢٥ عامًا من الاستمرار في استكشاف العملية المجسدة مع شركة مسرحية مشهورة عالميًا، توصل إلى طريقة فطرية أساسية في التمثيل تتسم بالصلابة والمرونة.

من بين العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية الأخرى، كان في لندن عضوًا بارزًا في شركة السير إيان ماكيلين في المسرح الملكي الوطني في لندن. كما لعب في ويست إند بلندن. سافر على نطاق واسع، باحثًا عن جذور المسرح لإثراء عمله، درس دراما رقص كاثاكالي في الهند وتعليم فناني أوبرا التبت اللاجئين في جبال الهيمالايا الهندية. في عام ٢٠٠٠، زار مصر ودُعي لنقل شيء من خبرته العملية للآخرين. تشمل ورش العمل:
- شركة مسرح الورشة -فنان مقيم- ورش تمثيل إبداعي.
- الجامعة الأمريكية - تدريس التمثيل والصوت والحركة - مساعد مدير.
- شركة مسرح توت: مخرج "الظلام المبهر" لطاهر بن جلون.
- مركز القاهرة للرقص المعاصر - العملية العضوية - مدير الأداء.
- مدرسة النهضة للفنون المسرحية - مستشار إبداعي - ورش تمثيل - مدير عرض.
- Studio ZAT - ورش عمل منتظمة.
- ورش تمثيل اتحاد الممثلين المصريين.
- ستديو تركواز لأحمد تمام - ورشة تمثيل.
- ورشة عمل "مقدمة للعقل المجسد" - Place des Arts.

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