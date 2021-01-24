«مسيحيتنا سماوية».. أحدث حلقات تأمل في آية للبابا (فيديو)





أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "تأمل في آية".وجاءت الحلقة الأحدث للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت شعار "مسيحيتنا سماوية"، والتي أشار خلالها إلى ان التعاليم المسيحية تساعد الفرد المؤمن على ان يعيش حياة السماء على الأرض.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.