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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للتعليم

الأحد 24/يناير/2021 - 02:04 م
محمد عطية
محمد عطية
مصطفى عبدالله
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احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمى للتعليم، أونلاين، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أهمية التعليم فى حياة الإنسان باعتباره حق من حقوق الإنسان وصالح عام ومسؤولية عامة حيث يساهم فى غرس المبادئ والقيم فى نفس الإنسان منذ نعومة أظفاره ويجعل من الإنسان عنصرا متأهبا لمواجهة أحلامه وتحقيق النجاح في حياته وبدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم للجميع مدى الحياة لن تنجح البلدان في تحقيق المساواةوالتقدم

وتأكيداعلى أهمية التعليم قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتفعيل إدارة التعليم المجتمعى بالإدارات التعليمية الـ32 التابعة للقاهرة ودعمه ليتم حصر الطلاب المتسربين من التعليم وأطفال الشوارع ليحصلوا على فرصة ثانية وينالوا حقهم فى التعلم.

وأكد مدير المديرية على أهمية دعم وتعزيز جهود المعلمين وتدريبهم على هذا النوع من التعليم ذو الطابع الخاص.

وأكد عطية على أهمية العمل المتواصل والعمل في فريق وتكثيف الجهود من أجل ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل للجميع.

وقد أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولى للتعليم بعقد حوار تفاعلى رفيع المستوى فى مقرها فى نيويورك بمشاركة جميع أصحاب المصلحة بما فى ذلك الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى، والمعلمون،الطلاب،الشباب بهدف تسليط الضوء على مستقبل التربية والتعليم.والتأكيدعلى الحاجة الملحة إلى نهج جديد واستثمارات ضخمة للتصدى للتحديات التى تواجه التعليم.

وأقر المجتمع الدولى خطة التنمية المستدامة 2030 التى تدعو الى رؤية جديدة لمعالجة الشئون البيئية والإجتماعية والإقتصاديه التى تواجه العالم اليوم وتتضمن 17هدفا من أهداف التنمية المستدامة وكان هدف التنمية المستدامة الرابع متعلق بالتعليم فهوضروى لنجاح جميع أهداف خطة التنمية

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