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الكرازة

مرتل كنسى: القمص تادرس لم يخطئ بخصوص اللغة القبطية

الأحد 24/يناير/2021 - 02:27 م
الكنيسة
الكنيسة
جرجس صفوت
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أيد المرتل ثابت حنا، الحاصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية، ودبلوم معهد الرعاية والتربية الكنسية، تصريحات القمص تادرس يعقوب ملطي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بسبورتنج، الأحداث والتي أدلى بها بخصوص اللغة القبطية واستخداماتها في الكنائس.

وأشار "حنا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن القمص تادرس يعقوب لم يخطئ لأن اللغة القبطية هي لغة أولًا وأخيرًا.. تحدث بها آباؤنا الأقباط - وفق تعبيره، مثلها مثل الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية، ويجب أن نوازن بين الرغبة في الحفاظ عليها من الاندثار وبين روحانيات القداس.

وأشار "حنا" إلى أنه يحب أن يتلو الألحان باللغة العربية حتى يصليها معه الشعب ورعاة الكنيسة لا يعارضونه في ذلك، موضحًا أن اللغة القبطية لا ترتبط بمدى روحانية المرتل، بل هي لغة كبقية اللغات، نتحدث إلى الله من خلالها، فالكنائس السريانية والكلدانية والآشورية والرومية والأرمينية والهندية والحبشية لها لغاتها وجميعها تتحدث إلى الله.

وكان القمص تادرس قد علق على استخدامات اللغة القبطية في الكنائس قائلا: "القداس مش للشمامسة.. علشان تتسابق في الألحان ده فشل كامل للكنيسة.. تقولي بنحفظ النراث؟ لأ احفظ التراث في بيتك.. في الكنيسة بنكلم المسيح من قلبنا، مش هتكلم من قلبي إلا وأنا فاهم اللي أنا بقوله.. أراهن أن نص الشمامسة اللي موجودين مش فاهمين كل اللي بيقولوه.. أرجو نصلي من القلب.. في أمريكا أغلب القداس بالإنجليزي، لأننا بنبشر للناس، يدخل أي واحد أمريكاني لازم يعرف المسيح.. - لو واحد مش مسيحي هيسمعكوا هيقول دول بيقولوا إيه!".

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