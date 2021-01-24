الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 20
الأحد 24/يناير/2021 - 02:11 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، وتكون سرعة الرياح معتدلة على كل الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية، في حين أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 19 10
طنطا 20 09
شبين الكوم 20 10
دمنهور 19 10
بلطيم 19 10
مطروح 19 09
السلوم 20 07
سيوة 19 03
بورسعيد 20 11
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 20 08
السويس 20 10
العريش 19 09
رفح 18 09
رأس سدر 20 08
نخل 19 06
نويبع 22 15
طابا 20 10
كاترين 15 02
الطور 20 09
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 23 12
مرسى علم 22 13
الفيوم 20 07
بنى سويف 20 07
المنيا 21 05
أسيوط 21 05
سوهاج 22 06
قنا 23 06
الأقصر 24 07
أسوان 25 08
إدفو 25 08
أبوسمبل 25 09
الوادى الجديد 22 04
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 23 16
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية، في حين أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 19 10
طنطا 20 09
شبين الكوم 20 10
دمنهور 19 10
بلطيم 19 10
مطروح 19 09
السلوم 20 07
سيوة 19 03
بورسعيد 20 11
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 20 08
السويس 20 10
العريش 19 09
رفح 18 09
رأس سدر 20 08
نخل 19 06
نويبع 22 15
طابا 20 10
كاترين 15 02
الطور 20 09
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 23 12
مرسى علم 22 13
الفيوم 20 07
بنى سويف 20 07
المنيا 21 05
أسيوط 21 05
سوهاج 22 06
قنا 23 06
الأقصر 24 07
أسوان 25 08
إدفو 25 08
أبوسمبل 25 09
الوادى الجديد 22 04
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 23 16