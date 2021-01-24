الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، وتكون سرعة الرياح معتدلة على كل الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية، في حين أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 10الإسكندرية 19 11وادى النطرون 19 10طنطا 20 09شبين الكوم 20 10دمنهور 19 10بلطيم 19 10مطروح 19 09السلوم 20 07سيوة 19 03بورسعيد 20 11دمياط 19 10الزقازيق 20 10المنصورة 19 11الإسماعيلية 20 08السويس 20 10العريش 19 09رفح 18 09رأس سدر 20 08نخل 19 06نويبع 22 15طابا 20 10كاترين 15 02الطور 20 09شرم الشيخ 23 13الغردقة 23 12مرسى علم 22 13الفيوم 20 07بنى سويف 20 07المنيا 21 05أسيوط 21 05سوهاج 22 06قنا 23 06الأقصر 24 07أسوان 25 08إدفو 25 08أبوسمبل 25 09الوادى الجديد 22 04شلاتين 25 15أبو رماد 24 15حلايب 24 16رأس حدربة 23 16