وزير الري: ننفذ خطة عاجلة لمواجهة الأمطار والسيول

قال د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن وزارته قامت بتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة الأمطار والسيول والتغيرات المناخية وأنه تم تخصيص 10 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الحماية منذ عام 2016.وأضاف وزير الموارد المائية والرى: "هناك غرفة الإنذار المبكر للسيول وغرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع المحليات والوزارات المعنية لتحقيق عنصر الإنذار المبكر قبل الحدث بثلاثة أيام".وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: " هذا ما حدث في نوة التنين وكانت المعلومة قبلها ب 3 أيام للتخفيف من آثار النوة".