رانيا محمود ياسين: شخصيتي في مسلسل الطاووس عشتها في الواقع

انضمت الفنانة رانيا محمود ياسين، إلى أسرة مسلسل الطاووس، من بطولة النجم جمال سليمان، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.وأعربت الفنانة عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل، نظرا لكونه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان العربي جمال سليمان، هذا إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز، مضوحة أن العمل معه مكسبا كبيرا لأي فنان لكونه يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة وهي فن إدارة الممثل، فضلا عن الاهتمام بكل تفاصيله وأدائه للشخصية في الوقت الذي يكون تركيز بعض المخرجين على الكادرات الخاصة بالعمل على حساب الممثل.وأوضحت رانيا، في تصريحات صحفية، أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها تحمست جدا له، خاصة أنه الشخصية عاشتها في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أنه لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان.و مسلسل الطاووس، يشارك في بطولته سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.