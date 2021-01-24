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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصيادلة» تستخرج 11 ألف ترخيص مزاولة مهنة للدفعات الجديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:21 م
النقابة العامة لصيادلة
النقابة العامة لصيادلة مصر
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أنه تم استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لما يقرب من 11 ألفا و247 صيدلىًا خلال الأربعة أشهر الماضية، وذلك للصيادلة داخل مصر دفعات 2018 و2019 و2020، كما تم قيدهم بنقابة الصيادلة بعد مراجعة كشوف كليات الصيدلة الواردة إلى النقابة ومطابقتها بأسماء المتقدمين، إضافة إلى مراجعة كافة مستندات الصيادلة والتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة.

وأوضحت النقابة أنه للتيسير على الصيادلة تم انتداب مسئولى التراخيص بوزارة الصحة فى الفترة من بداية شهر أكتوبر الماضى حتى نهاية شهر ديسمبر بمقر النقابة العامة؛ لإنهاء تراخيص الصيادلة المتقدمين فى نفس اليوم من خلال النقابة ودون الحاجة للذهاب إلى الوزارة، وتم خلال هذه الفترة إنهاء ما يقرب من 9 آلاف و380 ترخيصا.

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها تواصل استقبال دفعة 2020 وما قبلها، ويتم حاليا استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم من خلال إرسال مندوب من النقابة العامة لوزارة الصحة، ويتم فور صدور الترخيص من الوزارة نشر أسماء الصيادلة الذين تم استصدار تراخيص لهم على الصفحة الرسمية للنقابة "النقابة العامة لصيادلة مصر" أولا بأول.

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