وزير الرى: برنامج حماية الشواطئ ساهم فى حماية منشآت بـ100 مليار جنيه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه برنامج حماية الشواطئ بشمال الدلتا ساهم في حماية منشآت تقدر قيمتها بـ100 مليار جنيه، بخلاف أرواح الناس وممتلكاتهم، وجنبنا كارثة كبيرة.وأضاف عبدالعاطي، أنه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة حماية شواطئ بطول 48 كليو وبتكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه، في حين أنه منذ عام 1980 حتى 2014 تم عمل 118 كليو فقط.وأوضح، أنه في مجال حماية نهر النيل تم تعظيم النيل من خلال برنامج ممشى أهل مصر بالمحافظات المتشاطئة مع النهر، ليكون متنفسا للمواطنين، كما تم تطوير حدائق القناطر الخيرية وفتحها، مع العمل على تقنين أوضاع الشركات التي تصرف مخلفاتها فى نهر النيل، مع محاسبة المخالفة منها، فضلا عن العديد من حملات الإزالة منها على النهر والترع والمصارف، بلغت 280 ألف إزالة.