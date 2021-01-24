يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى المعلمين عن رابط تسجيل دخول منصة التعليم المصري، حيث تصدرت محركات البحث عبر الفترة الماضية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم باستكمال الفصل الدراسي الأول عن بعد"الأونلاين" وذلك في يوم 2 يناير الجاري، وبعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الموجة الثانية بمصر.





من جانبها، قررت الوزارة استكمال التعليم عن بعد، كما أعلنت أن بداية عن انتهاء الترم الأول يوم 14 يناير، وأن بدء موعد إجازة نصف العام يوم 16 يناير، ومن المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير، وعقب انتهائها ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية، إضافة إلى الجامعات أيضا.





رابط تسجيل دخول منصة التعليم المصري

خلال فترة الإجازة يبحث الكثير من الطلاب عن رابط التسجيل في منصة التعليم المصري، لأنها تعتبر دليل شامل للعام الدراسي، حيث يمكن للطلاب ولمن يريد من المواطنين الدخول عبر الرابط الآتي: eduhub.moe.gov.eg





ومن جانبها، وفرت الوزارة التربية والتعليم خط ساخن لتقديم الدعم الفني لمنصة التعليم المصري وإمكانية تواصل مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين عبر هذا الرقم 19368.





وزارة التربية والتعليم توزع رابط المنصة على المديريات

وفي بيان رسمي، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل خطاب رسمي تم توزيعه على المديريات التعليمية، قالت فيه:"إن منصة التعليم المصري، تعد هي الدليل الشامل للعام الدراسي، حيث يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات والأدوات اللازمة للعام الدراسي 2020 ،2021 والتي تخدم كل من الطالب والمعلم وولي الأمر.





منصة التعليم المصري تخدم 20 مليون طالب‏

وأتاحت الوزارة البريد الإلكتروني الموحد، والذي يخدم أكثر من 20،000،000 طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية، وجميع معلمي التعليم العام والفني لجميع المدارس الحكومية والخاصة، وفقا لما أكدته عبر بيانها الرسمي.



