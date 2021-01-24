«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم

أعلن "استوديو ذات" فتح باب التقدم لورشة "الحكي" أونلاين مع الكاتبة سحر الموجي من خلال تطبيق "zoom"، في 8 محاضرات، على أن تبدأ الورشة في 20 فبراير وتنتهي في 15 مارس.تهدف الورشة إلى معالجة النظر إلى أجزاء الذات والتعامل معها برفق وتقدير، وتصنيف المشاعر ورؤيتها عن بعد وبدون أحكام، والتعبير عن الذات بدون خوف من أحكام الآخرين، وصياغة المشاعر والأفكار في حكاية محكمة، والتدريب على الحضور في اللحظة: هنا والآن، وتطوير آليات الحكي: التحكم في الصوت والجسد والوعي بمن يستقبل الحكاية.شروط التقديم كتابة قصة قصيرة من تأليفكم، مكونة من نصف صفحة إلى صفحة على الأكثر، بناء على القصّة اللي هتبعتوها، هيتم اختيار المشتركين في الورشة. آخر ميعاد للتقديم يوم 10 فبراير لسنة 2021.الجلسة ساعتين ونصف من ٥.٣٠- ٨.٠٠ مساء.