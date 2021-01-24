تقديم الخدمة لـ500 مصاب كورونا منزليا بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار "100 مليون صحة"، في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.وكشف حميدة، أنه تم تقديم الخدمة الطبية ومتابعة 500 حالة بالمحافظة منذ بداية المبادرة، تنوعت بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يتم خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.من جهتها، أوضحت الدكتورة نشوى مازن، مدير إدارة الرعاية الصحية بالمحافظة، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.