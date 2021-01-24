حي حدائق القبة يراجع منظومة السلامة العامة في محطات الوقود

واصلت أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، المرور على المراكز التجارية ومحطات الوقود للتأكد من التراخيص واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.وشكل اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حي حدائق القبة، لجنة مكونة من الدفاع المدني، والقوي العاملة، والصحة المهنية، وإدارة شئون البيئة بالحي، للمرور علي محطات الوقود بشارع بورسعيد لمراجعة طفايات الحريق، وطرق التخلص من المخلفات الصلبة، وطرق التخلص من الزيوت، ومراجعة شهادة مطابقة الصرف، ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة السلامة العامة داخل محطات الوقود والمرور على طفايات الحريق بها، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.