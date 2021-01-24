الإمارات تعلن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.وقال بن راشد، في تصريح له عقب الاجتماع: "بدأنا باعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة"، مضيفًا: "2020 كان عامًا مفصليًا في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيرًا مختلفًا وتعاملًا جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام".وأوضح أن مجلس وزراء الإمارات اعتمد تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويًا.وأضاف بن راشد: "اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، والهدف منه هو التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية"، لافتًا إلى أن حملة "أجمل شتاء في العالم" أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد، ما يهدف إلى دعم الشباب للاستفادة من الفرص السياحية في كافة إمارات الدولة.وفي ختام الاجتماع الأول في 2021، أكد مجلس وزراء الإمارات استمرار العمل وأن مسيرة التعافي الوطني لن تتوقف، مشددًا على أن الحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء.