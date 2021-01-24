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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة شباب الفشن ببني سويف لتوزيع 1000 كمامة بقرية دلهانس

الأحد 24/يناير/2021 - 01:44 م
مبادرة شباب الفشن
مبادرة شباب الفشن
بنى سويف - محمد حفيظ
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شارك المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الأحد، مجموعة من شباب الفشن بقيادة رضا رشاد منسق مبادرة نشر الوعي أمان لمحاربة فيروس كورونا والتوعية بخطورة المرض فى توزيع 1000 كمامة مجانا على أهالي قرية دلهانس في الشوارع والباعة الجائلين في سوق القرية، وتحدثوا معهم بشأن خطورة فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.

وقال رضا رشاد أحد شباب المبادرة، إن الشباب المشارك فى المبادرة من أبناء مدينة الفشن ولا ينتمون لأى حزب أو كيان، مشيرا إلى أنه بعد نجاح المبادرة بتوزيع 4000 كمامة على الباعة الجائلين فى أسواق مدينة الفشن تم نقلها إلى القرى، حيث تم توزيع 1000 كمامة في قرية دلهانس، وكذلك مساعدة مرضى فيروس كورونا من العزل المنزلى فى توفير الأدوية وما يحتاجونة من مستلزمات طبية.

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