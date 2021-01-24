«عبدالعاطي»: هناك برنامج قومي للتحول للري الحديث

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أن هناك برنامج قومي للري الحديث ولتحول من نظام الري بالغمر، إلى الري الحديث وسوف ننتهي من هذا البرنامج في 2024.وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، ويهدف إلى تقليل استهلاك السماد وزيادة الانتاجية بمقدار على الأقل، 25%، وتم تطوير ماخذ المياه في العديد من المحافظات.