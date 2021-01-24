الثلاثاء.. «السكاكيني» يستضيف المخرج الأرجنتيني «فازكيز»

ينظم مركز خليل السكاكيني الثقافي محاضرة "أونلاين" بعنوان "عن السينما والثورة، حديث مع رودريجو فازكيز"، تحاوره لبنى طه، الثلاثاء المقبل الموافق 26 يناير في تمام السادسة مساءٍ، عبر تطبيق زوم.يتناول اللقاء مسيرة مخرج الأفلام الوثائقية الأرجنتيني رودريغو فازكيز الفنية في إخراج الأفلام ذات المحتوى السياسي في الأرجنتين وفي عديد من دول أميركا اللاتينية، كما سيتحدث رودريجو عبر اتصال عن العلاقة بين السينمائيين الفلسطينيين والسينمائيين اللاتينيين في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى نقاش حول فيلمه "صور فلسطين المسروقة".