«متقلقش».. فيلم قصير ساخر للتوعية ضد كورونا

أطلق مجموعة من طلاب جامعة كفر الشيخ فيلما قصيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية من مخاطر فيروس كورونا "المستجد" والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة، تحت عنوان "متقلقش".وظهر مجموعة من الشباب في عدة مواقف مختلفة ليجسدوا مواقف بعض المواطنين في عدم ارتداء الكمامة، وتداول كلمة "متقلقش"، التي يرددها المواطنون الذين دائما ما يتجاهلون الكمامة، مشيرين إلى أن البعض يتعامل مع أعراض كورونا وكأنها برد عادي.وأكد الشباب- خلال الفيديو- أن ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية للوقاية من الفيروس رافعين شعار "هتفضل تقول لإمتى متقلقش والخطر محاوطنا من كل اتجاه.. في الكمامة السلامة وفي خلعها الندامة".