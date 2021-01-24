وزير الري: سد النهضة والتغيرات المناخية أهم التحديات أمامنا

بدأ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بيانه أمام البرلمان بعرض التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقال إن مشروع سد النهضة الاثيوبي هو أحد أهم التحديات، وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث وقت "عاصفة التنين".وأضاف وزير الري، " لدينا ثبات في الحصة المائية ونواجه التعديات على الأراضي الزراعية مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف، ورغم ذلك فنحن من الدول الأكثر كفاءة في استخدام المياه وهي الأعلى على مستوى العالم، ونعمل على إعادة استخدام المياه وتدويرها وزيادة انتاجيتها ونعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية ويتم خلطها بمياه عذبة ".و تابع الوزير: "يتم سد العجز في المياه من خلال استيراد المحاصيل خاصة القمح، مضيفا نصارح الناس بالتحديات ولدينا استراتيجية لتنقية المياه ونعتمد على إعادة استخدام المياه".