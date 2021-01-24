أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 5 آلاف و945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في بيانها اليومي، نقلته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و372 ألفا و977 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و90 حالة حرجة لافتة إلى أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 57 ألفا و383 حالة وفاة.وأشارت لاري إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفیروس بلغ مليونا و164 ألفا و794 متعافيا حتى الآن.