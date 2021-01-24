«كايروبوليتان» يفتح أبوابه بعد 11 شهرا من الإغلاق بسبب كورونا

أعلن مشروع "كايروبوليتان" المهتم بتوثيق تراث القاهرة، عن إعادة افتتاح مقره في جاردن سيتي بعد 11 شهرا من الإغلاق بسبب كورونا، وسيجري عمل افتتاح تجريبي للمقر بعد التجديدات يوم الأحد الموافق 31 يناير.جاءت فكرة مشروع "كايروبوليتان" المستوحى من الحياة اليومية في هذه المدينة وعناصرها التي اختفى بعضها بالفعل، ويوثق هذه التفاصيل والعناصر المكونة لها بسلسلة من المنتجات الغير تقليدية بعيدًا عن فنون الحضارات المصرية الإسلامية والفرعونية، ولكنها تعكس ما نراه ونعيشه في أيامنا هذه، فترى فيها شكل القاهرة بواقعها اليوم، منتجات مألوفة لأشخاص يعرفون القاهرة جيدًا، وربما لمن يزورها لأول مرة أيضًا! كل منتج له أصل نعرفه جيدا وقد نشاهده يوميًا، كل منتج ينقلك لمكان أو زمان قد تكون عشته قبلًا!.