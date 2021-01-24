4 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في التشيك

سجلت وزارة الصحة في التشيك، 4 آلاف و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان أورده راديو «براج الدولي»، اليوم الأحد أن إجمالي الحالات المسجلة في التشيك، بلغ 937 ألفا و617 حالة حتى أمس الأول الجمعة، وبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و369 حالة، فيما تعافت 814 ألفا و903 حالات.