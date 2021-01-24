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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قريبًا.. جامعة الفيوم تطلق قمرًا صناعيًا

الأحد 24/يناير/2021 - 01:31 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لإلقاء ندوة تحت عنوان: "تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل".

وبحضور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، والمستشارين، ووفد من وكالة الفضاء المصرية، وذلك اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

في مستهل الندوة رحب أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، بالدكتور محمد القوصي، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة ذات الصلة بمجالات التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المعملية والفنية الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية، كما أعلن عن إطلاق قمر صناعي لجامعة الفيوم قريبًا، وإنشاء مركز خاص بعلوم الفضاء بجامعة الفيوم، إضافة إلى تدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة لدي وكالة الفضاء المصرية.

ومن جانبه أكد محمد القوصي على استعداد وكالة الفضاء المصرية التام لتبادل الخبراء والمتخصصين واستغلال إمكانات المعاهد والمراكز البحثية ومعامل الورش الإنتاجية، والتعاون الكامل مع جامعة الفيوم في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة، وتوفير الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية اللازمة للمشروع المتوفرة في كل جهة.

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