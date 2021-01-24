«أسيادنا اللي بيخدمونا».. خالد النبوي يشكر عمال النظافة

نشر الفنان خالد النوبي صورة جديدة تجمعه باثنين من عمال النظافة بموقع تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي قارب على الانتهاء من تصويره لعرضه خلال الفترة القادمة.وكتب "النبوي" على الصورة تعليقا مميزا جذب التفاعل والاحترام معه حيث قال: "صباح الخير على أسيادنا اللي بيخدمونا.. أحلى صباح مع أم يوسف وعم أحمد فى التصوير".ويقدم النجم خالد النبوي الفيلم الجديد في إطار ملحمي، وهو من بطولة محمد ممدوح وأحمد عيد وغادة عادل ومحمد فراج ومحمود حميدة ومن تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج عمرو عرفة ومن المقرر الخروج خلال الفترة القادمة.