الإمارات تُسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، الكشف عن 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 179117 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 277955 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 9 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 792 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4166 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 251484 حالة.