29 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديد إصابة جديدة بـ«كورونا» في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1202 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينما تم تطعيم 170 ألفا و144 شخصا باللقاح الجديد.وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 404 آلاف و714 حالة، وقد تعافى منها 381 ألفا و654 حالة، بينما توفي 7418 حالة، مشيرا إلى تواجد 1817 حالة بالمستشفيات منها 320 في العناية المركزة.ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الاتحادية بالنمسا على النحو التالي: بورجنلاند 31 وكارينثيا 102 والنمسا السفلى 197 والنمسا العليا 143 وسالزبورج 137 وستيريا 149 وتيرول 109 وفورارلبرج 60 وفيينا 274 اصابة.