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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نشاط فى حركة الملاحة بعد استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية

الأحد 24/يناير/2021 - 01:43 م
الملاحة
الملاحة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، بعد استقرار الأحوال الجوية.

وبلغ إجمالي البضائع المتداولة "صادر ووارد" بمينائي الإسكندرية والدخيلة 240٫625 طنا خلال 48 ساعة، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة "صادر ووارد" 8٫033 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 11٫999 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة، هذا وقد بلغ عدد القطارات 3 قطارات بإجمالي 74 عربة.

كما بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ يوم الجمعة 38 سفينة، ويوم السبت 34 سفينة، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات المقبلة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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