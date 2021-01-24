بإطلالة شتوية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة الشابة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة شتوية مميزة.وارتدات بدلة من القطيفة باللون الأزرق متوسطة الأكمام، وكان يتوسطها أكسسورات باللون الذهبي.وأختارت مكياج بسيط يظهر ملامحها الرقيقة، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها، وأكملت الطقم بمجموعة من الأكسسورات.وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور ومنهم من وصفها بالقمر، والآخر بالرشيقة دائما.