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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تهدد بمقاضاة الشركات المصنعة للقاحات كورونا بسبب تأخيرات التسليم

الأحد 24/يناير/2021 - 01:25 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
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شن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هجوما حادا على الشركات المصنّعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا بسبب التأخير في تسليم الجرعات أو تسليم كميات أصغر من المتعاقد عليها بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.

وكتب كونتي، على موقع فيسبوك الليلة الماضية، أن "هذه التأخيرات تمثل انتهاكات تعاقدية خطيرة تسبب أضرارا جسيمة في إيطاليا ودول أوروبية أخرى".

وبعد أن أعلن شريكا التحالف التصنيعي بيونتيك وفايزر مؤخرا تأخيرات في التسليم، أعلنت شركة أسترازينيكا هي الأخرى أنها ستسلم بصورة مبدئية جرعات أقل إلى الاتحاد الأوروبي مما تم الاتفاق عليه.

وكتب كونتي:"إذا ما تم تأكيد تخفيض 60% من التوريدات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن هذا يعني أن إيطاليا ستتلقى 3.4 مليون جرعة وليس ثمانية ملايين".

وأشار كونتي إلى أن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا تحدث بالفعل مع ممثلي أسترازينيكا، وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية ضد الشركة، تماما مثل فايزربيونتيك.

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