فلسطين تستنكر اقتحام الاحتلال قبة الصخرة

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي قبة الصخرة المشرفة، ومنع أعمال الترميم التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخلها.وأكدت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن الاحتلال يهدف للاستيلاء على "الأقصى"، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل، مضيفا أن الاستمرار في هذه الجرائم بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، والتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.