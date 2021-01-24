انطلاق دورة تدريبية مشتركة بين تنزانيا وجنوب إفريقيا لمشغلي الطائرات بدون طيار

بدأ مركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني في تنزانيا (CATC) بالتعاون مع مؤسسة Pro Wings Training من جنوب إفريقيا، دورة لتدريب الدفعة الأولى من مشغلي الطائرات بدون طيار (درونز) والتي تستغرق أربعة أسابيع ويشارك فيها أكثر من 20 متدربا.وأكد المدير العام لهيئة الطيران المدني في تنزانيا (TCAA) حمزة جوهاري، أهمية التدريب للمشاركين، موضحا أن المشاركين في التدريب سيحصلون على تدريب نظري لمدة أسبوع ثم يتم الانتقال بعد ذلك إلى التدريب العملي ويستغرق ثلاثة أسابيع.وأشار إلى أن الجزء النظري سيشمل التعرف على قوانين الطيران المدني، والوعي بالطائرات بدون طيار، وإجراءات السعة والتعبئة للطائرات بدون طيار التي تنقل البضائع، واللوائح الخاصة بعمليات الطائرات بدون طيار وأنظمة الاتصالات الصوتية وغيرها.من جانبه، قال مدير التدريب في Pro Wings لمنطقة أفريقيا، بنجامين مابيتا، إن صناعة الطائرات بدون طيار تنمو بسرعة كبيرة في الوقت الحالي، مؤكدا أهمية عدم تجاهل هذا النوع من التدريب وامتلاك القدرة على تسريع صناعة الطائرات بدون طيار والاستفادة منها في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.وأضاف أن أنشطة الطائرات بدون طيار بالنسبة للمجال المدني تغطي عدة قطاعات، بخلاف الإمدادات الطبية، منها: الزراعة والتعدين والإعلام والأمن والبحث والإنقاذ.