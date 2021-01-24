«شرق مدينة نصر» يوقف أعمال بناء مخالف ويشمع كافيه

واصلت أحياء محافظة القاهرة من تصديها للبناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال بالتعامل مع المخالفات في المهد والتصدى لها دون الرجوع إليه.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات إيقاف الأعمال ومصادرة عدة العمل بالعقار ٢٥ عمارات جمعية الطوب الرملي من شارع الخمسين وبصحبة شرطة المرافق ومسؤولي المربعات وجاري فك الشده وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة ضد المخالف.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر مع إدارة المحلات إعادة غلق وتشميع كافيه تانجو بالعقار ٥٤ حافظ بدوى. لإدارته بدون ترخيص.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال بالتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ اقصى درجات العقوبة مع المخالفين.