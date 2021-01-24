البرلمان يوافق على التشكيل الجديد للجنة القيم

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعضوية 14 نائبا هم.1- أحمد محمد بدران البعلي "مستقبل وطن".2- محمد نجيب خالد نور الدين "مستقبل وطن".3- عبدالوهاب أحمد حسن خليل "مستقبل وطن".4- هشام الشعيني "مستقبل وطن".5- إلهامي البارودي "مستقبل وطن".6- شعبان لطفي محمد عبد الغني "الشعب الجمهوري".7- إيلاريا سمير حارس ("الشعب الجمهوري".8- عيسي أبوطمر "حماة الوطن".9- ألفت علي كامل عبد المجيد "مصر الحديثة".10- سوسن حسني حافظ "وفد".11- فاطمة سليم "إصلاح وتنمية".12- مي كرم جبر "مستقل".13- رفعت درويش "المؤتمر".14- علي عبد الونيس "مستقل".