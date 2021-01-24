ألمانيا تطبق قواعد دخول مشددة على القادمين من 20 دولة

بدأت ألمانيا منذ منتصف ليلة في تطبيق قواعد دخول مشددة على القادمين من أكثر من 20 دولة تم تصنيفها بأنها مناطق عدوى عالية الخطورة بفيروس كورونا وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بمرض كوفيد19- كورونا في هذه الدول.وتأتي التشيك المجاورة والبرتغال وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة من بين هذه الدول التي يتعين على القادمين منها تقديم شهادة سلبية لاختبار كورونا قبل دخول ألمانيا (اختبار بي سي آر أو اختبارمعملي أو اختبار سريع بجودة مماثلة).وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، فإنه سيجري فحص الاختبارات بشكل منهجي في المطارات والموانئ، أما بالنسبة للحدود مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حيث لا توجد ضوابط حدودية فسيتم فحص العابرين بشكل عشوائي وبغض النظر عن وجود أسباب للاشتباه، وقبل تطبيق هذه القواعد الجديدة، كانت الحكومة الألمانية تضع تصنيفين اثنين فقط لبؤر كورونا الخطيرة، الأول يتعلق بالمناطق التي توجد بها سلالات كورونا المعدية على نحو خاص والثاني يتعلق ببؤر الخطورة "العادية"، ومع تطبيق القواعد الجديدة صار هناك ثلاثة تصنيفات تتطلب ثلاث قواعد للاختبار والحجر، وهي:مناطق الخطورة "العادية" وهي الدول أو المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام عن حد 50 حالة، ويسري ذلك في الوقت الحالي على كل أوروبا تقريبا باستثناء بعض المناطق في اليونان وفنلندا والنرويج والنمسا والدنمارك.