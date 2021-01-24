خلفا لوالدها.. «آية فتي» تؤدي اليمين الدستورية نائبا بمجلس النواب

أدت النائبة أية فوزي إسماعيل يوسف فتي، اليمين القانونية والدستورية كنائبة بمجلس النواب.جاء أداء النائبة لليمن الدستورية خلفا للنائب فوزي إسماعيل يوسف فتي، والدها الذي توفي قبل آداءها بعد نجاحه في الانتخابات عن قائمة في حب مصر لقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وإعمالا لحكم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.وطبقا لنص المادة 25 من أحكام القانون، ورد للمجلس خطاب القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بتصعيد النائبة لتحل محل النائب المتوفي.وتمنى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للنائبة التوفيق والسداد في أعمالها البرلمانية.