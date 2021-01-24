حي البساتين يشن حملة مسائيو ويحرر عددا من المخالفات

قام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين بمرافقة المتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق وقسم شرطة البساتين بعمل حملة مسائية على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية المخالفة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين حيث شملت الحملة متابعة لقرار الإلتزام بنسبة ٥٠% في المطاعم والكافيهات الى جانب حذر تقديم الشيشة.وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (٢٠٠) شيشة من عدد من المقاهى والكافيهات وتم تحرير عدد (٢٥) محضر عدم ارتداء كمامة من شارع اللاسلكي وشارع النصر وشارع مهران من شارع البساتين العمومي وشارع الأربعين ارض الخلواتي أمام عمارات الاوقاف وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.