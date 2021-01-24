«اتصالات شباب الأعمال»: 20% حافز تصديري لشركات القطاع

قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن برامج المساندة التصديرية الخاص بقطاع الاتصالات يمثل جزء محوري وهام لتطوير القطاع وزيادة صادرات الشركات المصرية، مضيفًا ": هناك نمو كبير في معدلات صادرات الشركات المصرية العاملة بقطاع الاتصالات بسبب استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات".وأضاف مخلوف، أن التطوير الذي طراء علي خطط الدولة لدعم قطاع الاتصالات أنعكس علي نمو عدد كبير من الشركات المصرية المُصدرة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم ذلك في تطوير أعمال مايقارب من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه مصري، وأسهمت البرامج التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وهئية تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 7.8 مليار جنيه مصري من عائدات الصادرات.وِأشار مخلوف، علي ضرورة أن ترتكز الأهداف فيما يتعلق تنمية الصادرات علي تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير، مشيرًا إلي أن الدورة الجديدة التي أطلقتها إيتيدا تتيح حافز صادرات مباشر للشركات يترواح مابين 10 إلي 20% من القيمة المضافة عن صادرات الشركات المصرية وفقًا لحجم الشركة، بحد أقصي 2.5 مليون جنيه، أو 3 مليون جنيه للشركات العامله والتي تمتلك فروع في أحد المناطق التكنولجيه الجديده.