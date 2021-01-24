ضبط المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الشروق

تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالمدينة.وكشفت التحريات الأولية عن أن أحد المتهمين فرد أمن سابق بالمنطقة محل الواقعة، واستعان بشخصين مسجلين فى قضايا سرقة لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من موظف يُفيد بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 40 ألف جنيه من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.