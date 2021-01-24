«عنبه» ينعى رئيس مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

نعى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ونائبه اللواء طيار منتصر مناع وجميع العاملين بمنظومة الطيران المدني المصري، المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، أثناء تأدية مهام عمله بهنجر 7000 لصيانة الطائرات بمطار القاهرة.وقال الوزير في بيان إعلامي "انه ببالغ الحزن والأسى ننعى الزميل الفاضل المهندس ابوطالب توفيق صاحب الخلق الرفيع واحد الكوادر المميزة بقطاع الطيران المدني، سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ولأسرته وذويه الصبر والسلوان.وقد خيم الحزن على جميع العاملين بشركة مصر للطيران عقب وفاة المهندس أبو طالب توفيق رئيس مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، نظرا لمجهوداته الكبيرة فى خدمة القطاع منذ التحاقه للعمل بالشركة الوطنية، فضلا على النزاهة والاخلاص والكفاءة التى كان يتمتع بها الفقيد الراحل.